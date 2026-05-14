В Подмосковье начали проводить гидравлические испытания тепловых сетей
Фото: [Министерство энергетики Московской области]
В Подмосковье в рамках подготовки к новому отопительному сезону начали проводить гидравлические испытания тепловых сетей. О ходе работ рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
«На территории региона работают 497 ТСО, почти 3 тыс. котельных и около 1,5 тыс. центральных тепловых пунктов. Общая протяженность тепловых сетей составляет порядка 11 тыс. км. в двухтрубном исчислении. На выполнение комплекса работ у нас есть всего несколько месяце», – сказал глава региона Сергей Воропанов.
В число первых округов, где начались испытания, вошел Подольск. Здесь предстоит проверить 95 котельных. По протяженности теплосетей муниципалитет — самый крупный в регионе: здесь около 460 км труб.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуевском округе.