Поцелуй в плечо разжег войну: на птицефабрике под Питером мигранты устроили побоище с арматурой и ножами

Невинный жест в дружеской обстановке обернулся кровавой бойней. На птицефабрике в поселке Синявино Ленинградской области вспыхнуло массовое побоище между мигрантами из Бангладеш и Узбекистана. Катализатором стал поцелуй в плечо. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Как рассказал представитель приезжих из Южной Азии, конфликт возник на рабочем месте. Бангладешец и молодой узбек подшучивали друг над другом. В какой-то момент мигрант из Бангладеш по-дружески обнял коллегу и поцеловал его в плечо. Ничего сексуального, пояснил источник.

Узбек сначала возмутился, но потом они пожали руки, и конфликт вроде бы иссяк. Однако об инциденте узнал отец молодого узбека. Он собрал соотечественников, и те пошли в модульный дом, где жили бангладешцы.

Во время пересменки началась массовая драка. Узбеки применили палки, арматуру и ножи. Одному мигранту из Бангладеш проломили череп — он в тяжелом состоянии. Еще 21 человек госпитализирован с переломами и травмами. Среди узбеков, по данным источника, пострадал один — у него травма руки.

Ранее стало известно, что яичный погром в Наро-Фоминске грозит подросткам ответственностью.