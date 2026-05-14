Подростков из Наро-Фоминска накажут за «яичный» дебош в подъезде

Обычный вечер на улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске превратился в липкий кошмар для жителей дома № 18. Компания подростков, забравшись на козырек подъезда, устроила массовый обстрел входа сырыми яйцами. Желтые лужи, битая скорлупа и потеки на стенах — таков результат «веселья». Однако юристы предупреждают: расплата за такую забаву может оказаться совсем не яичной скорлупой, а вполне реальными деньгами родителей и испорченной репутацией хулиганов. Об этом пишет REGIONS .

Видео инцидента разлетелось по городским пабликам быстрее, чем желток растекается по ступенькам. На кадрах — группа молодых людей в возрасте 15-17 лет с размаху швыряет яйца в сторону входа. Результат: липкие лужи покрыли ступеньки, перила, а запах, судя по комментариям, просочился даже внутрь лестничных пролетов.

«Идешь домой, а под ногами хлюпает яичница. Что за игры такие у детей?» — возмущаются жители дома, которым теперь приходится отмывать обувь от засохшего желтка.

Не шалость, а статья

Юрист и правозащитник из Наро-Фоминска Олег Савельев в беседе с REGIONS разъяснил: привычное «детство» кончилось там, где начались чужие стены и грязная уборка. По его словам, действия подростков квалифицируются по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Если «воину» уже исполнилось 16 лет, штраф до 1000 рублей он может оплатить сам. Если нет — финансовое бремя ложится на родителей.

Но это, как поясняет юрист, только цветочки. Главные сборы впереди.

Цена вопроса: от уборки до покраски

Управляющая компания и жильцы имеют полное право потребовать возмещения затрат на профессиональную уборку подъезда, мойку фасада и покраску испорченных элементов. Савельев уточняет, что суммы в таких исках могут исчисляться десятками тысяч рублей. Взыскивать их будут опять же с родителей, если хулиганы не достигли 18 лет. Правозащитник подчеркивает: управляющая компания или собственники помещений вправе потребовать возмещения ущерба, а уборка подъезда и замена испорченного имущества стоят денег, и суммы могут оказаться весьма внушительными.

Пожизненный след: учет и закрытые перспективы

Однако самый неприятный удар, по словам эксперта, будет даже не по кошельку. Семьи хулиганов ждет визит в Комиссию по делам несовершеннолетних (КДН). Постановка на учет — это не формальность. Савельев добавляет, что это серьезный сигнал, который в будущем может закрыть подростку двери в определенные вузы или на государственную службу. Кроме того, родителей могут привлечь за неисполнение обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП РФ).

Жители дома уже намерены обратиться в полицию. Видеозапись, которую хулиганы сами же и подарили общественности, станет прямым доказательством. Теперь «яичным воинам» и их родителям предстоит не только отмывать подъезд, но и отвечать за последствия, о которых подростки вряд ли думали, размахивая коробкой с яйцами.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи извлекли почти 20 магнитов из подростка.