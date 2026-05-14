Первый заместитель прокурора Подмосковья осмотрел Московский физико-технический институт

Первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев проверил работу Московского физико-технического института. Ректор учреждения Дмитрий Ливанов рассказал об истории становления института, его планах по развитию.

Ганцев осмотрел лаборатории и проектные центры. Там ему представили разработки оборудования для Международной космической станции. К работе привлекают студентов со 2–3 курсов. Также были представлены беспилотные аппараты для ледовой разведки на Северном морском пути и навесное оборудование для поисково-спасательных операций «ЛизаАлерт».

В завершение визита была осмотрена галерея современного искусства МФТИ. Представленные там работы были созданы при поддержке выпускников.

«Знакомство с Физтехом произвело сильное впечатление. Надеюсь, институт будет и дальше развиваться, укреплять свои научные школы и сохранять ту энергию созидания, которая всегда отличала Физтех», — отметил Ганцев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Орехово-Зуевского железнодорожного техникума.