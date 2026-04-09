Овечкина номинировали на почетную награду в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз, ежегодно вручаемый в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

Лауреата определяют журналисты, пишущие о хоккее. Каждая команда выбирает одного кандидата. Овечкин был номинирован и год назад, но тогда приз вручили Шону Монахану из «Коламбус Блю Джекетс», другу погибшего хоккеиста Джонни Годро.

Среди претендентов на награду Габриэль Ландескуг из «Колорадо», Джонатан Тэйвс из «Виннипега», Анже Копитар из «Лос-Анджелес», Брэд Маршан из «Флориды» и другие. Приз вручается с 1968 года, российские игроки никогда ранее «Билл Мастертон Трофи» не получали.

40-летний Александр Овечкин проводит 21-й сезон в НХЛ. В текущем сезоне нападающий набрал 61 (31+30) очков в 79 матчах.

Ранее Овечкин рассказал, почему в этом сезоне он обменивается джерси с игроками других команд.