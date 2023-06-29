Параспортсмены из городского округа Химки успешно выступили на Всероссийских турнирах

Десять медалей на Всероссийских турнирах по легкой атлетике и стрельбе из лука получили параспортсмены из городского округа Химки.

Соревнования прошли в Чебоксарах и Алексине.

На чемпионате России по легкой атлетике выступили воспитанники спортклуба «Благо», сурдоспортсмены Диана Куликова и Алексей Ельников. Они оба стали лучшими на трехкилометровой дистанции. Диана, к тому же, получила бронзу на дистанции в полтора километра.

«Если в технических видах лидеры показывали свои стабильные результаты, то в беговых дисциплинах случались локальные сенсации, но это не помешало нашим воспитанникам стать лидерами зачета», – поделилась директор МБУ ФСКИ «Благо» в городском округе Химки Людмила Рыжова.

Гонки стали отборочными испытаниями в сборную России для Летних игр сурдлимпийцев. На соревнованиях в общей сложности участвовали более 300 спортсменов из 42 российских регионов.

В Алексине Тульской области, в свою очередь, прошел чемпионат России по стребльбе из лука для спортсменов с пораженим опорно-двигательного аппарата. Здесь семь медалей получили участники из спортшколы «Химки». Елена Крутова стала чемпионкой по блочному луку. В командном зачете первое место занял коллектив Анастасии Джиоевой. Она же взяла «серебро» в индивидуальном зачете. Иван Козлов и Александра Косякова заняли второе место, также Иван Козлов и Константин Донской получили «бронзу».

Заслуженный тренер России Балата Санданов подчеркнул, что спортсмены из городского округа Химки выступили отлично, и напомнил, что на турнире собралось более 90 человек из 22 регионов.

«Все были на высоте, и каждый внес свой вклад в успех. Это отличный результат, который мы достигли совместными усилиями. Но не будем останавливаться на этом - впереди еще много вызовов и новых целей», — сказал тренер.

Сейчас в Химках, как и в Подмосковье в целом, много внимания уделяют подготовке спортсменов. Работу ведут квалифицированные тренеры, что позволяет развивать спортивные навыки и достигать вершин в разных спортивных дисциплинах. Важность развития спорта в ежегодном обращении подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. В частности, он рассказал об обустройстве школьных стадионов.