«Пари НН» договорился с тренером Шпилевским о компенсации при расторжении контракта

Футбольный клуб «Пари НН» договорился с главным тренером Алексеем Шпилевским о размере неустойки, которую специалист получит за досрочное расторжение контракта. По данным Sport Baza, Шпилевский согласился на компенсацию в 20 млн руб. Эту информацию также подтверждают источники «Чемпионата».

Изначально в контракте Шпилевского была прописана неустойка в 70 млн руб., и тренер долго не соглашался на уступки. Однако на встрече с руководством клуба 38-летнего специалиста смогли уговорить на существенное уменьшение суммы компенсации.

За три тура до конца РПЛ «Пари НН» занимает 15-е место, в зоне вылета. Команда набрала 22 очка в 27 матчах. От зоны стыковых матчей ее отделяет всего два очка, от безопасного 12-го места — четыре. Нижегородцам предстоят непростые матчи против «Ахмата», ЦСКА и «Рубина».

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал работу руководства нижегородского клуба и заявил, что вылет «Пари НН» в Первую лигу будет закономерным.