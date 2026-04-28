Гурцкая пожелал «Пари НН» вылета из РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» высказался о ситуации в «Пари НН», который находится в зоне вылета. По мнению эксперта, клуб заслуживает того, чтобы покинуть высший дивизион.

После поражения от «Спартака» в 27-м туре РПЛ (1:2) появилась информация, что «Пари НН» уволил главного тренера Алексея Шпилевского. Официального подтверждения ей не последовало. Гурцкая утверждает, что клуб не может уволить специалиста, поскольку будет необходимо выплатить крупную компенсацию ему и его помощникам.

«Надо было, чтобы это случилось, чтобы вы поняли, что в „Пари НН“ полный хаос? Вы обязаны вылететь в ФНЛ с долгами в 600-700 миллионов и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, потому что люди вообще не соображают, что делать», — сказал Гурцкая.

Также агент указал, что зимой клуб сделал неразумные трансферы, имея в виду 32-летнего уругвайца Адриана Бальбоа и 21-летнего Матвея Урванцева из «Челябинска». За первого «Пари НН» заплатил €840 тыс., за второго — €780 тыс.

Ранее тренеры «Балтики» Андрей Талалаев и «Акрона» Заур Тедеев разошлись в оценке работы арбитра Инала Танашева, обслуживавшего матч этих команд.