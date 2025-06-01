«Пари Сен-Жермен» разгромил «Интер» 5:0 и выиграл Лигу чемпионов

Мероприятие состоялось в германском городе Мюнхен.

В этом матче отличились Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20, 63) и Сенни Маюлу (86). А на 73-й минуте впервые в истории отличился футболист из Грузии Хвича Кварацхелия.

Голкипер сборной России и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был включён в заявку на игру, но не вышел на поле. Таким образом, он стал пятым российским футболистом, который выиграл Лигу чемпионов. Ранее этот трофей покорялся Игорю Добровольскому («Марсель», 1993), Владимиру Буту («Боруссия» (Дортмунд), 1997), Дмитрию Аленичеву («Порту», 2004) и Денису Черышеву («Реал», 2016).