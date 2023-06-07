Парк в Пушкино стал лидером по посещаемости в мае

Май выдался на редкость солнечным и теплым в этом году. А потому жители нашего региона в целом и Пушкино в частности предпочитали проводить время на свежем воздухе.

По информации первого заместителя министра Московской области Алексея Шимко, за месяц парки региона посетили порядка 7,6 миллионов человек. А зона отдыха в Пушкино стала одним из трех лидеров по посещаемости.

Как отметил Шимко, в парки людей привлекает не только ухоженность и красота, но и событийное наполнение.

«Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тысяч мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуются праздники и фестивали», — подчеркнул он.

В парке Городского округа Пушкинский постоянно проходят развлекательные мероприятия и мастер-классы для детей, тематические праздники и занятия для людей старшего поколения.