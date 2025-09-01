Партнер Сафонова переходит в «Манчестер Сити»

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма переходит из ПСЖ в «Манчестер Сити», сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сделка уже завершена, английский клуб заплатил за вратаря сборной Италии €39 млн.

Доннарумма выступал за ПСЖ с 2021 года и выиграл с парижанами 10 трофеев, включая Лигу чемпионов и четыре чемпионата Франции. Уход Доннаруммы не облегчит борьбу Матвею Сафонову за место первого номера в ПСЖ, им тренерский штаб видит купленного в межсезонье Люка Шевалье.

В свою очередь «Манчестер Сити» расстался с выступашим за команду с 2017 года голкипером Эдерсоном, который перейдет в «Фенербахче».

Ранее турецкий клуб уволил знаменитого тренера Жозе Моуринью после невыхода «Фенербахче» в основной турнир Лиги чемпионов. Специалист жаловался на отсутствие трансферов.