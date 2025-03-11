Партнера Бобровского по «Флориде» поймали на допинге

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Аарон Экблад отстранен на 20 матчей из-за проваленного допинг-теста, сообщается на сайте лиги.

Таким образом, партнер Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова пропустит остаток регулярного чемпионата и первые две игры плей-офф.

Экблад признал свою ошибку, рассказав, что без консультации с медицинским штабом клуба принял некий препарат, который позволил ему быстрее восстановиться. Хоккеист будет обязан пройти программу по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческими расстройствами.

Аарон Экблад был выбран «Флоридой» под первым номером на драфте-2014. В минувшем сезоне он выиграл с командой Кубок Стэнли. В текущем сезоне у защитника 33 (3+30) очка в 56 матчах.

Перед дедлайном обменов «Флорида» обменяла из «Чикаго» защитника Сета Джонса, который сможет заменить Экблада в первой бригаде большинства.

«Флорида» ведет борьбу за лидерство в Атлантическом дивизионе Восточной конференции. На данный момент «Пантерз» занимают первое место с 83 очками после 64 игр, у «Торонто» — 81 балл, у «Тампы» — 78, но после 63 матчей.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что по окончании контракта с клубом НХЛ намерен вернуться в московское «Динамо».