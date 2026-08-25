COVID-19 стал «лайт-версией»? Иммунолог рассказал, как мы будем болеть этой осенью

По его словам, новые волны COVID-19 уже не будут представлять смертельной угрозы, поскольку у большинства населения сформировался стойкий иммунитет — как клеточный, так и гуморальный (антительный). Эксперт подчеркнул, что, несмотря на чрезвычайную мутабельность вируса, который меняется несколько раз в сутки, он теперь будет приходить под давлением иммунной системы в облегченном, «лайт-варианте».

Однако точные сроки новой вспышки заболеваемости пока остаются неясными. Они зависят от множества факторов: региональных особенностей иммунитета, плотности населения и циркулирующих штаммов. Жемчугов напомнил, что Роспотребнадзор ведет постоянный эпидемиологический мониторинг, включая анализ мазков и выделение новых вариантов вируса. Он также посоветовал ориентироваться на ситуацию в южном полушарии, где сейчас зима, — именно там можно увидеть «предвестника» того, с чем мы столкнемся осенью. При этом врач не исключил, что этой осенью коронавируса может не быть вовсе или он проявится в крайне легкой форме.

Чтобы встретить возможную волну во всеоружии, иммунолог рекомендовал укреплять здоровье уже сейчас. Его рецепт прост и доступен каждому: во-первых, посетить врача для обследования и коррекции любых сбоев в организме (частые простуды, слабость и т.д.), что станет надежным фундаментом для иммунитета. Во-вторых, начать практиковать контрастный душ — этот метод закаливания доказал свою эффективность в профилактике не только COVID-19, но и всех сезонных ОРВИ.

По его мнению, пандемия как явление осталось в прошлом, и сегодняшний коронавирус — это уже не тот опасный вирус 2020 года. Главный вывод: вместо паники стоит сосредоточиться на общем оздоровлении организма, и тогда осенний сезон простуд пройдет для вас максимально незаметно и без тяжелых последствий.

Ранее сообщалось, что на штамм «Стратус» в России приходится 99% новых случаев COVID-19.