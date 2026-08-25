Юрий Лоза снова взялся за старое, и его очередная эмоциональная атака на возможный концерт Канье Уэста в России — это уже не просто музыкальная критика, а скорее симптом более глубокого раскола в умах отечественного шоу-бизнеса.

Исполнитель хита «Плот» давно известен своей бескомпромиссной позицией в отношении западных артистов, но сейчас, когда появились реальные предпосылки для срыва осеннего выступления американского рэпера, его голос звучит особенно победно. Вопрос здесь не в том, хорош или плох Уэст как музыкант, а в том, что Лоза вновь использует эту тему как камертон для измерения патриотизма, превращая культурное событие в политический тест на лояльность.

В беседе с Общественной Службой Новостей артист развернул вполне стройную, хотя и провокационную, аргументацию. Он утверждает, что подавляющее большинство покупателей билетов, выложивших сотни тысяч рублей за место в петербургском зале, вряд ли смогут вспомнить хотя бы пару строк из репертуара Канье. Лоза видит в этом не любовь к музыке, а стадный инстинкт, который он сравнивает с мухами, слетающимися на блестящий объект. И здесь его главный риторический выпад направлен даже не в сторону Уэста, а в сторону соотечественников: если власти насаждают патриотизм, а общество при этом массово валит на концерт человека, которого в собственной Америке то запрещают, то отменяют, то это, по его мнению, не просто лицемерие, а самый настоящий маразм.

При этом Лоза принципиально отделяет форму от содержания. Он честно признается, что никогда не слушал хиты экс-супруга Ким Кардашьян, объясняя это простой музыкальной несовместимостью: ему, как человеку, воспитанному на мелодии, нечего делать на вечере «неудачного рифмоплета». Это важный нюанс — критик не отрицает успеха Уэста, он отрицает саму ценность того жанра, в котором тот работает, сводя его к стихосложению. Такой подход, конечно, субъективен, но именно он делает позицию Лозы цельной и непротиворечивой внутри себя.

Ранее сообщалось, что скандал с концертом Канье Уэста в России может состояться при одном условии.