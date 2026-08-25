ИИ в колледжах: эксперт рассказал, кто ответит за результат нейросети

Решение Минпросвещения внедрить искусственный интеллект в программы колледжей с нового учебного года выглядит логичным шагом, но за этой бюрократической формулировкой скрывается гораздо более глубокая коллизия, которая уже сейчас раскалывает профессиональное сообщество. Поправки в ФГОС среднего профессионального образования затронут более десятка специальностей, однако суть проблемы вовсе не в количестве охваченных профессий, а в фундаментальном вопросе: кто будет нести ответственность за результат, если соавтором проекта становится машина. Именно эта развилка — юридическая и этическая — сегодня волнует экспертов куда больше, чем сам факт появления новой графы в учебных планах.

В эфире Общественной Службы Новостей журналист и председатель Совета по креативным индустриям Евгений Сафронов обозначил ключевой водораздел: в действующем законодательстве авторство неразрывно связано с двумя понятиями — инициатива и ответственность. Человек, создавая произведение, берет на себя смелость его придумать и готовность отвечать за последствия его публичного существования. Искусственный интеллект, как бы ни совершенствовались его алгоритмы, принципиально не способен ни на то, ни на другое. Поэтому любые попытки спрятаться за нейросеть, выдавая ее результаты за свои, — это не технический нюанс, а попытка уйти от авторской ответственности, замаскировав отсутствие собственной творческой воли.

По его словам, последствия этого юридического вакуума становятся особенно заметны на фоне образовательной реформы. Ведь если колледжи будут учить студентов работать с ИИ, но не объяснят им границы правового поля, через несколько лет мы рискуем получить поколение специалистов, которые виртуозно управляют алгоритмами, но совершенно не понимают, где заканчивается инструмент и начинается их собственная интеллектуальная собственность. Показательно, что депутаты, включая первого зампреда Комитета по культуре Елену Драпеко, пока не видят острой необходимости в специальном регулировании именно для сферы образования. Рамочный закон уже принят, а правительство наделено полномочиями вводить отраслевые ограничения по мере необходимости, что оставляет пространство для маневра, но одновременно порождает тревожную неопределенность.

Эксперт резюмировал, что в итоге мы наблюдаем классическую ситуацию, когда технологический прогресс обгоняет право, а образование оказывается между молотом инноваций и наковальней юридической чистоты. С одной стороны, внедрение ИИ в колледжи — это объективная реальность, которую невозможно игнорировать, с другой — без четкого ответа на вопрос об авторстве и ответственности любое обучение работе с нейросетями рискует превратиться в обучение красивым, но юридически уязвимым подделкам. Пока законодатели предлагают подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, само время и первые иски о нарушении авторских прав, вероятно, расставят все точки над i гораздо быстрее, чем новые образовательные стандарты.

Ранее экс-советник президента РФ Клименко заявил, что ИИ будет учить студентов лучше, чем преподаватели.