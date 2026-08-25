Возврат приложений в Google Play: Клименко предрек ужесточение санкций против российских приложений

На фоне новостей о возвращении приложения Ozon в Google Play у некоторых появилась надежда на возобновление работы всех российских сервисов в иностранных магазинах приложений. Однако председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко призвал не питать иллюзий: в эфире своей авторской программы на радио Sputnik он заявил, что это единичный случай, который не стоит считать началом нового тренда.

По его словам, рассчитывать на скорое и массовое возвращение приложений в App Store и Google Play не приходится.

Такая позиция эксперта обусловлена не только текущей ситуацией, но и возможным ужесточением политики западных платформ. Клименко предположил, что европейские коллеги могут усилить ограничения в отношении российских ИТ-компаний. Он отметил, что до недавнего времени основное внимание в санкционной политике уделялось энергетическому сектору, но теперь фокус может сместиться в сторону технологий. Эти опасения подтверждаются недавними событиями: в середине июля 2026 года Евросоюз ввел санкции против компании VK, разработчиков мессенджера «Макс», а также ряда других IT-структур, связанных с системами оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Таким образом, решение Apple и Google об удалении приложений VK и других сервисов в июне 2026 года выглядит не как разовая акция, а как часть системной политики. Западные платформы, особенно на фоне новых санкционных пакетов ЕС, вряд ли пойдут на уступки. Более того, как отмечает Клименко, публичная реакция в России на подобные шаги может лишь подтолкнуть европейских регуляторов к дальнейшим действиям.

По мнению Клименко, хотя техническая возможность возобновления работы отдельных приложений существует, говорить о возвращении к прежней модели работы российских разработчиков с глобальными магазинами преждевременно. Ситуация остается напряженной, и отечественным IT-компаниям, вероятно, придется делать ставку на развитие альтернативных площадок, таких как RuStore, и адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Ранее он раскрыл, долго ли еще мессенджер Telegram пробудет останется в статусе-кво.