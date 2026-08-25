ИИ заменит учителей? С сентября студентов колледжей научат работать с нейросетями

С 1 сентября 2026 года в российских колледжах начинается новая эпоха: Минпросвещения официально утвердило изменения в Федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования, которые вводят искусственный интеллект в учебные программы более чем по десяти специальностям. Это означает, что навыки работы с ИИ перестают быть уделом исключительно айтишников — теперь их будут осваивать будущие педагоги, медики, строители и представители других профессий. Рынок труда требует универсалов, способных использовать цифровые инструменты в своей работе, и государство на этот вызов ответило масштабной реформой.

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, в эфире Общественной Службы Новостей привел шокирующие примеры того, насколько глубоко ИИ уже проник в творческие сферы: треть музыки в текущих чартах создана при его участии, а почти половина книг в жанре фэнтези написаны с помощью нейросетей. Эти факты ставят перед нами неудобные вопросы: существует ли вообще креативность как уникальное человеческое свойство или мы все механистичны и не так талантливы, как нам кажется? И если машины уже пишут музыку и книги, то почему бы не доверить им обучение детей?

По мнению эксперта, правильно настроенный искусственный интеллект способен учить студентов даже эффективнее, чем живой преподаватель — ведь он может адаптироваться под темп каждого ученика, моментально проверять задания и выдавать персонализированные рекомендации. Однако речь не идет о полной замене педагогов: ИИ станет мощным инструментом в их руках, освобождая от рутины и позволяя больше времени уделять живому общению и развитию творческого мышления.

Он резюмировал, что образование вступает в новую фазу, где цифровые технологии становятся не факультативом, а обязательной частью профессиональной подготовки. Студентам колледжей предстоит освоить навыки, которые еще вчера казались фантастикой, а рынок труда получит специалистов, готовых работать в условиях цифровой экономики. Время гадать, нужно ли это, прошло — искусственный интеллект стал реальностью, и теперь наша задача научиться использовать его во благо.

Ранее сообщалось, какие данные американские спецслужбы получают через ИИ.