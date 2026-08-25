Канада — это «Соединенные Штаты Канады»? Политолог пояснил, почему канадский социализм держится на американских деньгах

Дональд Трамп снова взялся за старое, и его очередная словесная атака на Канаду — это не просто дипломатический скандал ради хайпа, а системное давление, которое Вашингтон усиливает с каждым месяцем. Американский лидер публично назвал канадское руководство «клоунами», пригрозив Оттаве серьезными последствиями за нежелание подчиняться требованиям США. Он напомнил, что значительная часть энергоресурсов для Канады идет через американскую территорию, и дал понять: десятилетия «бесплатного воза» заканчиваются. Однако за этими резкими формулировками скрывается не столько эмоциональная вспышка, сколько давно вызревающая стратегия, в которой Канада рассматривается не как равный партнер, а как объект управления.

Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей разрушает популярный миф о том, что Канада — это просто дотационная страна, сидящая на американской шее. По его словам, ситуация гораздо радикальнее: Канада — это фактически собственность США. Объем американских инвестиций в экономику соседнего государства достигает шестнадцати триллионов долларов, что выводит Канаду на первое место в мире по этому показателю, опережая Мексику и Китай. Вайнер даже вводит ироничный термин «United States of Canada», подчеркивая, что экономическая зависимость Оттавы от Вашингтона давно переросла уровень простого партнерства.

Вайнер иллюстрирует свою позицию бытовым, но весьма показательным примером: его знакомый канадец получает пенсию около 900 канадских долларов, что в переводе на американскую валюту составляет всего 650 долларов. Для местных жителей переход на расчеты в долларах США стал бы настоящей мечтой, и это наглядно демонстрирует разницу в уровне жизни и покупательной способности. При этом эксперт отмечает, что Канада, несмотря на колоссальные природные ресурсы, движется к модели, близкой к социалистической: государство монополизировало авиаперевозки, нефтяную отрасль, торговлю табаком и алкоголем. Бесплатная медицина, которой так гордятся канадцы, оборачивается огромными очередями — три-шесть месяцев ожидания приема у врача и до двух лет на операцию, из-за чего многие предпочитают платить и лечиться в США.

По его словам, Трамп апеллирует не просто к эмоциям, а к экономическому рычагу, который делает его требования весомыми. 80% канадского экспорта уходит в Штаты, и без этого рынка канадская экономика попросту рухнет. Поэтому претензии Белого дома звучат не как просьбы, а как требования хозяина, который хорошо помнит, кто на самом деле оплачивает канадский «социализм». В итоге перед нами не просто дипломатическая перепалка, а четкий сигнал: США переходят от мягкого влияния к жесткому диктату, и Канаде придется либо адаптироваться к новым правилам игры, либо столкнуться с гораздо более болезненными последствиями, чем публичные оскорбления от американского президента.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел 50-процентные пошлины на хоккейные клюшки из Канады.