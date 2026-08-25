В Кунсткамере нашли посылку Арсеньева, пролежавшую там больше века: внутри оказались утерянные письма

В Санкт-Петербургской Кунсткамере больше века пролежала нетронутая посылка с документами и артефактами знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, и ее вскрыли только во время подготовки сериала, обнаружив внутри погребальную лодку удэгейцев и переписку с норвежцем Фритьофом Нансеном, которую считали утраченной. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Создатели многосерийной драмы «Арсеньев» во время работы над проектом получили доступ к уникальным материалам. Исполнитель главной роли и продюсер Евгений Миронов рассказал, что о существовании посылки им сообщил коллега, и группе удалось договориться о ее вскрытии. Внутри оказались вещи, связанные с экспедициями Арсеньева, в том числе погребальная лодка, которую удэгейцы использовали как гроб. Также нашли личные документы, письма и другие предметы, собранные путешественником в походах по Дальнему Востоку.

Особую ценность представляет переписка Арсеньева с норвежским полярным исследователем Фритьофом Нансеном, которая долгое время считалась потерянной. Они встретились в Хабаровске в 1913 году и обменивались письмами в последующие годы. Помог получить архив владивостокский специалист Никита Воробьев. Переписку пытались выкупить родственники исследователя, но съемочной группе удалось договориться с владелицей собрания. Теперь письма переданы во Владивостокский музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева, а найденные материалы легли в основу сюжета сериала.



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