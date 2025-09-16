«Пациент психушки» у руля «Спартака»? Жесткая оценка Червиченко

По мнению экс-президента московского «Спартака» Андрея Червиченко, нынешний главный тренер команды Деян Станкович своим поведением оказывает деструктивное влияние на клуб.

В своем комментарии для Legalbet бывший функционер не поскупился на резкие оценки.

«Он — пациент психушки абсолютно точно. Таким поведением, даже когда он сдерживался мимикой и смешками, он постоянно выводит своих игроков на возмущение судейских решений», — считает Червиченко.

Как отметил экс-президент, Станкович имеет привычку оспаривать практически каждое решение арбитров, полагая, что те обязаны всегда принимать сторону «красно-белых».

Поводом для такой критики стала ничья «Спартака» в матче РПЛ с московским «Динамо» (2:2), в котором Станкович был удален с тренерской скамейки еще в первой половине встречи. На текущий момент подопечные сербского специалиста занимают лишь восьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков.

Ранее сообщалось о том, что КДК вызовет тренера «Спартака» Станковича объяснить поведение в матче с «Динамо».