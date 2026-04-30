«Пять минут — и хватит»: врачи назвали две простые привычки, которые уберегут от геморроя

Миллионы людей проводят в туалете по полчаса с телефоном, даже не подозревая, что эта привычка приближает их к хирургическому столу. Гастроэнтерологи Триша Пасрича и Вака Куреши назвали простые правила, которые помогут избежать геморроя. Об этом сообщает NBC News.

По словам Куреши, главная ошибка — долгое сидение на унитазе. Когда человек задерживается там дольше пяти минут, к анусу приливает больше крови, создается избыточное давление на геморроидальные узлы. Это провоцирует их воспаление и тромбоз. «Не следует сидеть на унитазе дольше пяти минут», — подчеркнула врач. Вторая вредная привычка — чтение или просмотр видео в смартфоне во время справления нужды, что искусственно удлиняет процесс.

Пасрича добавила: геморрой нередко встречается у любителей мясной диеты. Но виновато не само мясо, а недостаток клетчатки. Запоры, возникающие из-за дефицита растительной пищи, заставляют тужиться — и это прямой путь к проблеме. Для профилактики гастроэнтеролог рекомендует заменить часть мяса на растительные источники белка (бобовые, тофу, орехи) и увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Обе специалистки сходятся во мнении: поход в туалет должен быть коротким и без гаджетов. Если не получается «сходить» легко, нужно не сидеть и мучиться, а выпить воды, подышать и попробовать позже. И обязательно добавить в рацион клетчатку. Иначе острой фазой геморроя займутся уже хирурги.

Ранее диетолог назвал самый вредный перекус.