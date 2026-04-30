3D-имплант вместо кости: российские врачи провели уникальную операцию на колене

В Сургутской клинической травматологической больнице произошло событие, которое раньше было доступно лишь в федеральных центрах. Врачи впервые использовали 3D-печатный имплант для замены коленного сустава. Пациентке, восемь лет мучившейся после неудачной операции за границей, установили точную копию разрушенной инфекцией кости. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Аддитивные технологии — или, проще говоря, 3D-печать — постепенно завоевывают медицину. В Сургутской травматологической больнице их освоили давно, но раньше применяли только при операциях на тазобедренном суставе. Теперь пришла очередь колена.

Специалисты по 3D-печати на основе данных компьютерной томографии изготавливают точные копии утраченных фрагментов костей, создают индивидуальные импланты, повторяющие анатомические особенности конкретного человека. Хирурги, в свою очередь, получают возможность проводить сложнейшие операции с ювелирной точностью.

Пациентка, которой потребовалась такая помощь, поступила в больницу с серьезной проблемой. Восемь лет назад женщине сделали эндопротезирование коленного сустава в зарубежной клинике. Но со временем конструкция стала нестабильной, а в области сустава появился свищ — тревожный признак прогрессирующей инфекции.

Врачи начали с санации очага воспаления. Пациентке имплантировали временный антибактериальный спейсер — конструкцию, которая очистила сустав от инфекции. Параллельно шла подготовка к следующему, более сложному этапу — ревизионному эндопротезированию.

Разрушенный инфекцией фрагмент большеберцовой кости требовал замены. И здесь на помощь пришли аддитивные технологии. Специалисты создали точную 3D-копию утраченного участка кости — идеально подходящую по форме и размеру именно этой пациентке. Операция по установке импланта и эндопротезированию сустава прошла успешно.

В пресс-службе клиники подчеркнули, что опыт сургутских врачей — не локальное достижение. Он иллюстрирует общую тенденцию: аддитивные технологии перестают быть экспериментальными и интегрируются в рутинную практику. Персонализированная ортопедия становится доступной не только в медицинских центрах федерального значения, но и на местах.

Для пациентки, перенесшей операцию, это значит одно: возможность снова ходить без боли и вернуться к нормальной жизни. Для системы здравоохранения Сургута — уверенный шаг вперед, в мир высоких технологий, где протезы печатают на заказ, а не подбирают по каталогу.

Ранее сообщалось, что в подмосковных медучреждениях на 5% выросла доля малоинвазивных операций.