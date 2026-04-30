«Звонил туристам и требовал деньги»: иностранец в Таиланде создал сайт-двойник отеля и обчистил 35 постояльцев

Отдых в Таиланде обернулся для 35 туристов не только наслаждением морем, но и финансовым ударом. Иностранец с двойным гражданством (Швеция и Финляндия) создал точную копию сайта отеля в Паттайе и под видом сотрудника требовал от бывших постояльцев компенсацию за несуществующие повреждения. Об этом сообщает The Pattaya News.

Мошенник проживал в Паттайе со своей женой-таиландкой, которая работала в гостинице. Через нее он получил базу данных клиентов. ИТ-специалист по образованию, мужчина быстро смастерил фишинговые сайты, которые неотличимы от официальных. Затем он звонил бывшим гостям и сообщал, что они якобы испортили имущество в номере. Чтобы избежать проблем, туристы переводили «компенсацию».

Кто-то заплатил, кто-то — нет. В общей сложности 35 человек расстались с 3000 долларов (224,6 тыс. рублей). Афериста арестовали после того, как в полицию обратилась администрация настоящего отеля. Мошеннику предъявили обвинения в совершении компьютерных преступлений.

Ранее в Индии из-за громкой музыки на свадьбе погибли 140 кур.