В Сургутском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ugra-news.ru . Водитель автомобиля Kia Rio, мужчина 1963 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Его пассажир, 1967 года рождения, госпитализирован с различными травмами.

Трагедия разыгралась днем 30 апреля на 83-м километре автодороги «Сургут — Нижневартовск». Время — около 15:50. Погода, предположительно, не помеха — но человек за рулем допустил роковую ошибку.

Водитель Kia Rio, 62-летний мужчина, по предварительным данным УМВД России по Югре, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Там, на «встречке», ему навстречу двигался грузовой автомобиль MAN под управлением водителя 1982 года рождения.

Удар был такой силы, что у водителя легковушки не осталось шансов. Мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Его пассажир, 1967 года рождения (58 лет), получил различные травмы. Бригада медиков доставила его в ближайшее медицинское учреждение. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего: что именно спровоцировало выезд на встречную полосу — состояние водителя, техническая неисправность автомобиля, погодные условия или иной фактор.

