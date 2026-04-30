Десять стран северной Европы и Балтии неожиданно объявили о создании объединенных военно-морских сил. В коалицию вошли Великобритания, Норвегия, Исландия, Дания, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия и Нидерланды. Официально новая структура станет дополнительным звеном внутри НАТО, а управление ею возьмет на себя британский военный штаб. Главной целью названо «противодействие угрозам со стороны России» — формулировка привычная, но за ней стоит куда более конкретный замысел. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Чтобы понять, зачем европейцам понадобились отдельные ВМС именно сейчас, нужно взглянуть на ситуацию не как на оборонительную меру, а как на продолжение гибридной войны. По мнению политолога Александра Дудчака, это не реакция на внезапную опасность, а очередные инвестиции в конфликт с Россией, только теперь — морскими методами. До сих пор задержания российских судов происходили точечно и не слишком решительно: страны боялись брать на себя единоличную ответственность. Новая коалиция позволяет разделить этот груз между всеми участниками — каждому уже не так страшно, потому что решение коллективное.

Он уточнил, что первыми под удар, скорее всего, попадут нефтеналивные танкеры. Именно через них, по задумке авторов инициативы, можно начать «мягкое» душить российскую экономику, не объявляя открытой войны. Но этим дело не ограничится. Следующий этап — наращивание группировки и попытка заблокировать весь Балтийский флот, буквально поставив его на якорь. Европейцы, видимо, рассуждают так: в ближайшее время Россия вряд ли ответит прямым столкновением, значит, можно терроризировать ее суда почти безнаказанно.

По мнению эксперта, последствия такого шага вполне предсказуемы: Балтийское море, и без того перегруженное военной техникой и шпионскими инцидентами, превратится в зону постоянных провокаций. Российские корабли и коммерческие перевозчики окажутся под микроскопом десяти стран одновременно. Каждое задержание или даже просто принудительная остановка для проверки — это удар по репутации и логистике, а со временем и прямая угроза свободе судоходства. При этом сами создатели ВМС, судя по логике, надеются, что до полномасштабного военного конфликта дело не дойдет — и в этой надежде основной риск для всех сторон.

Эксперт резюмировал, что формально — новая структура ради безопасности. Фактически — механизм коллективного давления, легализованный через штаб НАТО и британское командование. Цель не защитить побережье, а сделать каждый российский танкер в северных водах заложником политической воли сразу десятка стран. И если раньше для эскалации на море нужен был приказ одного правительства, то теперь достаточно консенсуса небольшой, но агрессивно настроенной коалиции. Ситуация меняется не на бумаге — прямо сейчас, у карты Балтики.

