Замначальника кузбасской колонии отправили в СИЗО за взятку

В Мариинске Кемеровской области высокопоставленного сотрудника пенитенциарной системы взяли под стражу. Замначальника лечебно-исправительного учреждения обвиняется в получении крупной взятки за содействие в незаконной обработке древесины, сообщает «Онлайн-журнала Сибдепо» . Схему вскрыли оперативники ФСБ и собственной безопасности ГУФСИН. Теперь чиновник, который должен был следить за соблюдением закона, сам оказался в камере.

Мариинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу заместителя начальника одного из лечебно-исправительных учреждений Кузбасса. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов региона. Чиновнику предъявлено обвинение по статье о получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, схема была выстроена вокруг лесного бизнеса. Обвиняемый предложил местному жителю оформить договор на обработку почти 950 кубометров древесины. И по цене, значительно ниже рыночной. За это чиновник потребовал от предпринимателя «откат» — более 230 тысяч рублей. Деньги, как установили оперативники, предназначались за внесение в документы ложных сведений.

Часть суммы фигурант получил после того, как работы были частично выполнены. Древесина ушла по заниженной цене, а чиновник положил в карман незаконное вознаграждение. Но долго радоваться не пришлось.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ и УСБ ГУФСИН по Кузбассу. Оперативное сопровождение позволило зафиксировать передачу денег и собрать неопровержимые доказательства. Фигурант был задержан 28 апреля 2026 года. Уже на следующий день, 29 апреля, ему официально предъявили обвинение.

Суд, рассматривая вопрос о мере пресечения, посчитал, что оставлять чиновника на свободе опасно. По мнению суда, на воле обвиняемый может скрыться от следствия, уничтожить улики или попытаться оказать давление на свидетелей. Итог — заключение под стражу. Из кабинета заместителя начальника учреждения фигурант отправился прямиком в следственный изолятор.

Приговор может быть обжалован, но пока бывший высокопоставленный сотрудник познает систему изнутри уже с другой стороны. Там, где он сам недавно был начальником.

Ранее сообщалось, что экс-супруг блогера Лерчек лишился миллиарда, а также рассказал про условия в СИЗО.