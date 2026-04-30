«Самый мощный в мире»: Россия запустила с Байконура ракету «Союз-5»

30 апреля в 21:00 по московскому времени с космодрома Байконур взлетела новая российская среднетяжелая ракета «Союз-5». Носитель нового поколения отправился в небо, чтобы доказать: российская космонавтика жива и наращивает мощь. Об этом сообщает «Lenta.ru».

«Союз-5» — это не просто ракета. Это самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель, который способен выводить на низкую околоземную орбиту до 18 тонн груза. Стартовая масса гиганта — 530 тонн, длина — почти 62 метра. По сути, это 18-этажный дом, только летящий. Первая и вторая ступени отработали штатно, а макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

Теперь «Союзу-5» предстоит проявить себя в серии полетов, а затем — выводить на орбиту спутники и модули перспективной Российской орбитальной станции.

