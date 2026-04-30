Америка медленно превращается в пыльную сковороду. Более половины территории США — от Орегона до Флориды — страдает от жесточайшей засухи. Дефицит осадков не менее 20 процентов зафиксирован в 30 штатах. Об этом сообщает Washington Post.

Самый засушливый штат — Юта. Там с октября осадков выпало на 59 процентов меньше нормы. Снежный покров в горах Колорадо достиг исторического минимума. Климатологи списывают все на влияние Ла-Нинья, но фермерам от этого не легче. Реки и ручьи мелеют, пастбища высыхают, посевные площади сокращаются.

Нынешняя засуха лишь на 2 процентных пункта отстает от рекорда 2012 года. И это при том, что сезон дождей в этом году может припоздниться. Если в середине мая желанные ливни не начнутся, ситуация станет катастрофической. Ураганы, которые обычно приносят влагу, только добавляют проблем: поваленные деревья и обломки — идеальное топливо для лесных пожаров.

