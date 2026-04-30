«Прав оказался император»: Медведев напомнил Европе старую истину о союзниках России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вновь обратился к классику геополитики — императору Александру III. На марафоне «Знание. Первые» он напомнил: у нашей страны всегда были только два надежных союзника, и это не США и не Европа. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Медведев заявил, что Александр III оказался прав с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника — армия и флот. Эти слова, произнесенные еще в XIX веке, сегодня звучат как пророчество. Политик признался, что когда-то, будучи президентом, пытался выстроить устойчивые отношения с Европой, верил, что европейские партнеры понимают озабоченности России.

Медведев не стал углубляться в конкретику, но его месседж ясен: надеяться на Запад наивно. Пока нам предлагают «партнерство», за спиной готовят санкции и военные базы. Единственные, на кого действительно можно положиться, — собственная армия и флот.

