«Билет в один конец»: В Индии затонула круизная лодка с 29 туристами

В Индии затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 29 человек. По информации портала Money control, в результате катастрофы как минимум шестеро пассажиров стали жертвами.

Согласно данным источника, лодка, вышедшая на круизную прогулку, перевозила группу отдыхающих. Пятнадцати путешественникам удалось спастись собственными силами — они вплавь добрались до берега. Судьба еще восьми человек на данный момент остается неизвестной: их продолжают искать спасатели.

Все пострадавшие были экстренно доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Капитану затонувшего катера посчастливилось выжить — его тоже извлекли из воды живым.

