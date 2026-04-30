Музыкант Юрий Лоза, известный своей прямотой, в очередной раз высказался на тему космоса — и его заявление получилось громче любого хита. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал враньем все, что США рассказывают о своих миссиях, и в первую очередь усомнился в высадке на Луну. По мнению артиста, ни один американский астронавт на самом деле не ступал на лунную поверхность, а все, что показывали по телевизору — постановка, снятая на любой студии.

Почему Лоза так уверен? Он проводит простую параллель: полет Юрия Гагарина задокументирован, подтвержден горами фактов и доказательств, а у американцев, считает певец, кроме красивых картинок с флагом ничего нет. «Чистейшей воды бред», — резюмирует он всю космическую программу США. При этом музыкант идет дальше и заявляет, что Штаты проиграли все космические гонки не только России, но даже Индии, которая вот-вот приступит к изучению обратной стороны Луны — той самой, о которой «мы ничего толком не знаем».

В целом Лоза говорит не о космосе, а о доверии. В его картине мира победа в космической гонке уже давно осталась за СССР, а все, что делают США после, — не более чем декорации. И в этом смысле его позиция идеально иллюстрирует одну из ветвей общественного сознания: где факты меряются не инженерными логами, а степенью личного убеждения. Для самого музыканта Луна так и останется недосягаемой голливудской декорацией — независимо от того, сколько еще аппаратов туда сядет.

Ранее он открыл YouTube-канал, чтобы бороться с «мемами» и рассказать правду о себе.