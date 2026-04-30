В рядах Вооруженных сил Украины произошла очередная кровавая разборка. На этот раз — не на фронте, а в тылу. В Сумской области бойцы убили своего же сослуживца. Причина: тот хотел сдать «своих» командованию за намерение сбежать. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Инцидент случился в селе Журавное. Один из военнослужащих, которого насильно мобилизовали, решил рассказать командирам о подготовке побега группы сослуживцев. Но планам «стукача» не суждено было сбыться.

Товарищи узнали о его намерении и расправились с ним. Убили прямо перед тем, как он успел донести.

