Опасную сауну закрыли в российском городе после гибели подростков

В Прокопьевске суд постановил закрыть сауну и отель, расположенные в здании на улице Кубанской. Причина — грубые нарушения пожарной безопасности, которые ранее уже привели к трагедии. Именно здесь во время пожара погибли несовершеннолетние. Теперь работа бизнеса запрещена до полного устранения всех нарушений, передает VSE42.Ru .

Кузбасский суд вынес решение, которое многие ждали давно. В Прокопьевске закрывается сауна и отель, арендованные индивидуальным предпринимателем в здании на улице Кубанской. Повод для разбирательства — не просто бюрократические несоответствия, а реальная угроза жизни людей.

В ходе судебного заседания выяснилось, что предприниматель оказывал услуги, систематически нарушая правила пожарной безопасности. Какие именно нормы были попраны, не уточняется, но результат нарушений оказался страшным. Ранее именно в этой сауне во время пожара погибли подростки.

В пресс-центре судов и УСД по Кузбассу подчеркнули: установленные нарушения свидетельствуют о несоблюдении обязательных норм. А это, в свою очередь, создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, которые находятся в помещении. Проще говоря, следующими жертвами могли стать любые другие посетители.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования. Ответчик — сам владелец бизнеса — иск признал в полном объеме. Никаких попыток оспорить факты или затянуть процесс предпринято не было.

Суд принял жесткое решение: владелец обязан устранить все нарушения требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства. И до тех пор, пока эти нарушения не будут исправлены полностью, работа сауны и отеля категорически запрещена.

