Педагог из Талдомского городского округа представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе

Дело в том, что Елена Александровна победила в региональном этапе в номинации «Педагог дополнительно образования по физкультурно - спортивной направленности». Педагог из Талдомского городского округа присутствовала на церемонии награждения участников регионального этапа, которая прошла в Доме Правительства Московской области 16 июня.

Напомним, в своем ежегодном обращении губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что область занимает второе место в России по качеству образования.

«Время быстро меняется и раньше, наверное, мы помним, что детский сад, и я об этом говорил, чаще всего был местом времяпрепровождения. Безусловно, были образовательные программы, но сейчас наша задача, и такая работа ведется нашим министерством образования и подразделениями, которые есть у каждого главы – это дошкольное образование», - сказал глава региона.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в детских садах нужно аккуратно вводить все то, что нравится детям и помогает им готовиться к школе, повышает их уровень развития.

Сотрудники детского сада «Ромашка» Талдомского городского округа поздравляют коллегу и желают удачного выступления на следующем этапе конкурса.