Пермский депутат пригласил Джареда Лето вместе с группой на посикунчики

Олег Постников, лидер фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края, обратился к Джареду Лето, фронтмену Thirty Seconds to Mars, с открытым письмом, предложив ему вновь посетить регион и отведать местных посикунчиков.

Депутат напомнил, что группа уже выступала в Перми в марте 2015 года, и подчеркнул, что прошло уже десять лет. Он также передал привет музыканту от своей дочери, которой в прошлый приезд выпала возможность спеть с ним на сцене.

В своем телеграм-канале пермский депутат написал, что разделяет с Лето мнение о том, что культура, искусство и творчество не должны иметь границ.

Он добавил, что никакие политические обстоятельства не должны препятствовать звучанию музыки. Постников подчеркнул гостеприимство и радушие жителей Пермского края.

В октябре 2024 года Thirty Seconds to Mars дали концерт в Белграде, на котором присутствовали и российские поклонники. По сообщениям в социальных сетях, Джаред Лето выразил радость видеть фанатов из России и заявил о намерении группы посетить Россию, «когда все эти проблемы закончатся».

Ранее сообщалось, что Дурова и Джареда Лето запечатлели в ресторане во Франции на ужине при свечах.