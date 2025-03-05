В одном из французских ресторанов за ужином при свечах был замечен основатель Telegram Павел Дуров в компании актера Джареда Лето, фронтмена группы Thirty Seconds to Mars. Фотографии этой встречи быстро распространились в социальных сетях.

Ни Дуров, ни Лето не делали официальных заявлений о цели встречи, но очевидцы отмечают их оживленную беседу. Предположительно, Джаред Лето проявляет интерес к платформе Telegram для расширения своего присутствия в социальных медиа.

Стоит напомнить, что Джаред Лето активно выступает с гастролями и однажды выразил свою поддержку дружбе между народами России и США, подчеркнув готовность к выступлениям в России.

Что касается Павла Дурова, то его пребывание во Франции затянулось. Из-за судебных разбирательств, которые начнутся не ранее чем через год, предприниматель вынужден оставаться в стране.