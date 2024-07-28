Первенство межрегионального объединения федераций футбола прошло в подмосковных Химках

В городском округе Химки на стадионе «Новые Химки» в рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия» состоялось Первенство межрегионального объединения федераций футбола. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в числе участников — юноши 2011–2012 года рождения из спортивных школ Химок и Воронежа. Куратор партийного проекта «Старший брат», член Местного политического совета Олеся Романова напомнила, что проект запустили в Подмосковье в 2016 году. Его целью является поддержка подростков из семей с низким доходом и многодетных семей, а также обеспечение их досуга и продвижение здорового образа жизни.

«Эти соревнования — настоящий праздник для юных спортсменов. Здесь каждый смог проявить свой потенциал, почувствовав при этом себя частью команды. Все ребята остались очень довольны, и это главное», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Химки Галина Болотова.

Примечательно, что два года назад проект расширил свою деятельность и сосредоточил внимание на помощи детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Так, за два года десятки юных жителей Химок смогли записаться в различные спортивные секции и творческие кружки.