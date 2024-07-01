Первое занятие по плаванию на сапбордах провели в Шатуре для долголетов

Участники клуба «Активное долголетие» открывают для себя новые виды досуга. Так, на городском пляже в Шатуре для них провели первое занятие по плаванию на сапбордах.

Шатурские и рошалькие пенсионеры сначала выполнили тренировку на все группы мышц под руководством опытного тренера. После короткого инструктажа группа из десяти человек села на доски и поплыла. Инструктор Даниил Тиняков контролировал действия участников клуба «Активное долголетие». Каждому пенсионеру выдали спасательный жилет.

«Никаких особых навыков иметь не нужно для того, чтобы качественно и продуктивно поплавать на сапе. Это своего рода активный отдых на свежем воздухе. Во время плавания на доске активизируется работа мышц ног, рук, ягодиц и корпуса. Это способствует их заметному укреплению, повышению выносливости и улучшению координации. Сапбординг также является хорошей кардиотренировкой, помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы», — отметил Даниил Тиняков.

Долголеты очень быстро адаптировались. Сначала не каждому удавалось балансировать и двигаться в нужном направлении, но участники клуба достаточно быстро заняли правильное положение на доске.

Один из долголетов Иван Бессолов поделился впечатлениями. От нового досуга мужчина остался в восторге. Спорт сопровождал его всю жизнь. Мужчина занимался айкидо и катался на горных лыжах. После выхода на пенсию решил не менять кардинально образ жизни, а оставаться активным и подвижным.

«В «Активном долголетии» состою три года. Посещаю танцы, начал играть в теннис, как волонтер обучаю рошальских пенсионеров китайской дыхательной гимнастике», – рассказал Иван.

Венера Климова также поделилась положительными эмоциями после катания на сапах. Женщина призналась, что подобное времяпровождение на свежем воздухе помогает эмоционально разгрузиться.

Учитывая то, что позитивных отзывов от пробного занятия было много, специалисты «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» будут изучать возможность включения катания на сапбордах в перечень еженедельных занятий.