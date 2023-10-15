Первую социальную столярную мастерскую открыли в подмосковных Мытищах

«Занятия в столярной школе будут проходить регулярно один-два раза в неделю, а сама социальная площадка будет работать каждый день. Здесь можно будет, при желании, поговорить со священником или психологом. Мы рады всем, кто хочет научиться работать с деревом или просто поговорить», — отметил руководитель социального проекта, отец Дионисий Попов.