Первую социальную столярную мастерскую открыли в подмосковных Мытищах
Фото: [Роман Яковлев]
При храме всех святых в Мытищах открыли первую социальную площадку для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь дети смогут обучаться работе с деревом на современных верстаках.
Проект площадки победил в конкурсе президентских грантов. Занятия для детей будет проводить опытный преподаватель. Мастерская также оснащена продвинутым станком с ЧПУ (числовым программным управлением).
«В нашей семье работает такая политика — мужчина должен уметь работать руками. Поэтому я привел сюда заниматься своих младших детей — сыновей 8 и 12 лет. Один из мальчиков увлекся столярным делом еще весной, успел сделать табурет, который сейчас активно используется. Мы — прихожане этого храма, поэтому для нас открытие площадки не стало сюрпризом», — рассказал житель округа Вадим Михайленко.
Представители Русской Православной церкви отметили, что социальный проект не носит религиозного или политического характера, а заниматься в столярной школе смогут все желающие дети.
«Занятия в столярной школе будут проходить регулярно один-два раза в неделю, а сама социальная площадка будет работать каждый день. Здесь можно будет, при желании, поговорить со священником или психологом. Мы рады всем, кто хочет научиться работать с деревом или просто поговорить», — отметил руководитель социального проекта, отец Дионисий Попов.