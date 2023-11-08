Первую в стране «Академию нард» открыли в Красноярске
Фото: [©Антон Денисов/РИА Новости]
Первый в России спортклуб «Академия нард» открыли в Красноярске. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что этот клуб предназначен для подготовки региональных сборных для участия во всероссийских и международных соревнованиях.
Добавляется, что для этого установлены спецдоски и спецстолы, соответствующие мировому стандарту.
Напомним, что в нашей стране нарды признаны официальным видом спорта весной 2022 года.