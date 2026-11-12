Конец света уже завтра? Ученый разобрал прогноз на 13 ноября 2026 года

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Прогноз 1960 года, согласно которому 13 ноября 2026 года человечество якобы должно было столкнуться с «концом света», не стоит воспринимать буквально, пишет Daily Mail. Историк Алан Макэкерн из Западного университета объяснил, что расчеты основывались на давно устаревших темпах роста населения.

Авторы старой статьи изучили данные примерно за две тысячи лет и продолжили тогдашнюю тенденцию в будущее. Согласно их математической модели, к 13 ноября 2026 года численность людей должна была начать расти почти бесконечно.

Некоторое время расчеты действительно хорошо совпадали с реальным ростом населения. Однако примерно с 1990-х прогноз начал расходиться с действительностью.

Главная причина — рождаемость во всем мире заметно снизилась. По словам Макэкерна, сегодня она примерно вдвое ниже уровня 1960 года.

Он также считает, что авторы старой статьи намеренно выбрали эффектную подачу. Один из них, Хайнц фон Ферстер, в молодости занимался сценическими фокусами и умел привлекать внимание необычными формулировками.

Поэтому 13 ноября 2026 года не является научно обоснованной датой катастрофы. Сам старый прогноз скорее показывает, насколько опасно слишком далеко переносить прежние тенденции в будущее.

иностранная пресса

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