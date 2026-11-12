«Чеховский доктор»: как фельдшер из Балашихи заслужил трогательное прозвище от пациентки

Пожилая женщина, которой скорая помогала во время вызова, назвала фельдшера Антона Телегина «чеховским доктором». Прозвище прижилось и среди его коллег — об этом рассказали в пресс-службе Скорой помощи Московской области, сообщил REGIONS.

Сентябрьский вызов

На Балашихинскую подстанцию № 80 обратились из-за скачка давления. К пациентке поехали фельдшер Антон Телегин и водитель Сергей Чуб. 76-летнюю Марию беспокоили головокружение, дрожь и шум в ушах. Осмотрев женщину, Телегин распознал гипертоническую болезнь и оказал помощь. Ей стало легче, поэтому в стационар ее не отправили.

Письмо с благодарностью

На следующий день история получила продолжение: пациентка написала заведующей подстанцией Ольге Морозовой. В письме прозвучали и профессиональные качества медика, и его выдержка, чуткость, умение успокоить человека в тревожный момент. По признанию женщины, именно доброжелательность и уверенность фельдшера помогли ей справиться с волнением.

«Антон Андреевич — доктор, которого я назвала бы „чеховским доктором“. В нем чувствуется глубокое понимание человеческой боли и искреннее желание помочь именно в тот момент, когда помощь особенно необходима», — написала Мария.

Отдельно она поблагодарила водителя бригады и всю службу скорой помощи — тех, кто, по ее мнению, оберегает не только здоровье, но и жизнь людей.

«Именно такие медработники возвращают человеку не только надежду, но и ощущение спокойствия и защищенности. От всей души желаю вам многих благих лет, крепкого здоровья, душевных сил и благодарных пациентов», — написала жительница Балашихи. Картинка

Письмо растрогало коллег Телегина. По словам представителей службы, подобные отзывы придают сил в тяжелые смены и напоминают, ради чего медики выходят на работу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье диспансеризацию прошли почти 4 млн жителей.