Певец Фомин вспомнил свой наиболее пьяный концерт

Звездам часто приходится выступать в экстремальных условиях и даже при высокой температуре. Когда гонорар зависит от числа концертов, многие селебрити готовы поступиться своим здоровьем, однако выйти на сцену, чтобы порадовать публику. Певец Митя Фомин вспомнил наиболее забавный случай на концерте, когда его еле вытащили на сцену. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ситуация случилась во время мероприятия, посвященного хитам 80-х и 90-х годов прошлого века. Фомин приехал на концерт мертвецки пьяным после какой-то тусовки. Голос дрожал, на голове было непонятно что, вся одежда была в грязи.

Певец отметил, что приводить его в чувства бросились визажисты и стилисты, однако избавить артиста от похмелья им так и не удалось.

По его мнению, при выходе на сцену зрители встретили артиста овациями и сразу поняли, что Фомин под градусом. Однако после этого он старается никогда не участвовать в концертных программах, если ранее провел бурную и веселую ночь в компании с алкогольными напитками.

Ранее он рассказал о пугающей травме.