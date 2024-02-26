«Видел свою кость»: Митя Фомин рассказал о пугающей травме

Бывший фронтмен музыкальной поп-группы «Hi-Fi» Митя Фомин однажды получил страшную травму, воспоминания о которой до сих пор будоражат его кровь. Об этом сообщает портал «Дни.ру» .

Одетый с иголочки Митя Фомин побывал на «Золотом граммофоне». Изначально он подобрал строгий костюм, но был и образ, прямо подстать его кровавой истории. Артист был полностью облачен в красный бархат, а голову украшал большой и высокий головной убор. Журналистам он тут же поведал, как участвовал в испытаниях шоу «Выжить в Самарканде». Тогда он получил серьезную травму пальца. Его с трудом спасли.

«Риска ампутации не было. Зато было ощущение полной безысходности и неизвестности, ведь я реально видел свою кость, поскольку была зияющая рваная рана», — с ужасом вспоминает артист.

По словам Мити Фомина, все происходила почти в полевых условиях. Ему вкололи анестетик и стали осторожно зашивать палец. В итоге все прошло успешно, хотя самого артиста это удивляет.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров побывал на «Золотом граммофоне и заявил, что отменил себя сам.