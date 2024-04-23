Певец Киркоров впервые после «голой» вечеринки выступит в большом концерте в Кремлевском дворце
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Народный артист РФ Филипп Киркоров выступит в Государственном Кремлевском дворце в ходе концерта, посвященного 50-летию Байкало-Амурской магистрали, впервые после скандальной, вызвавшей общественный резонанс «голой» вечеринкой блогерши Ивлеевой. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что перед концертом глава государства Владимир Путин вручит госнаграды представителям транспортной отрасли, внесшим весомый вклад в создание БАМа, а после на сцену выйдут известные отечественные исполнители. Также планируется, что в концерте примут участи Пелагея, Лев Лещенко, Юрий Антонов, Ольга Кормухина, «Хор Турецкого» и прочие исполнители и музыкальные коллективы.
Напомним, что в феврале Филипп Киркоров приехал в ДНР, доставив гуманитарную помощь и исполнив песню в госпитале в Горловке. Однако многие не поверили в искренность музыканта, решив, что он просто хочет реабилитироваться после скандала с «голой» вечеринкой. К тому же Киркоров снова стал появляться в телеэфирах, несмотря на то ранее участников скандального мероприятия лишили права принимать участие в телешоу.