Певец Киркоров впервые после «голой» вечеринки выступит в большом концерте в Кремлевском дворце

Уточняется, что перед концертом глава государства Владимир Путин вручит госнаграды представителям транспортной отрасли, внесшим весомый вклад в создание БАМа, а после на сцену выйдут известные отечественные исполнители. Также планируется, что в концерте примут участи Пелагея, Лев Лещенко, Юрий Антонов, Ольга Кормухина, «Хор Турецкого» и прочие исполнители и музыкальные коллективы.

Напомним, что в феврале Филипп Киркоров приехал в ДНР, доставив гуманитарную помощь и исполнив песню в госпитале в Горловке. Однако многие не поверили в искренность музыканта, решив, что он просто хочет реабилитироваться после скандала с «голой» вечеринкой. К тому же Киркоров снова стал появляться в телеэфирах, несмотря на то ранее участников скандального мероприятия лишили права принимать участие в телешоу.