«Вам положена прибавка»: как мошенники используют индексацию зарплат

Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана россиян: они рассылают сообщения о якобы предстоящей индексации зарплат, чтобы получить доступ к личным данным и банковской информации граждан. Под видом сотрудников бухгалтерии злоумышленники предлагают оформить документы для повышения выплат, а затем направляют ссылки и файлы с вредоносным содержимым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Аферисты объясняют, что в связи с увеличением минимального размера оплаты труда проводится индексация заработной платы. Для оформления прибавки якобы необходимо заполнить документы или подтвердить определенные сведения. Чтобы сообщение выглядело как обычная рабочая рассылка, мошенники указывают конкретные сроки выполнения требований и создают впечатление, что действовать нужно срочно.

Для большей убедительности злоумышленники могут отправлять персональные файлы или ссылки, в названиях которых указаны данные получателя. Это помогает создать впечатление, что сообщение действительно адресовано конкретному сотруднику и связано с его работой.

Однако ссылка может вести на поддельную страницу, где человека попросят ввести логин, пароль или код подтверждения из СМС. Полученные сведения мошенники используют для доступа к учетным записям и другим сервисам. Кроме того, запуск вложенного файла может привести к установке на устройство вредоносной программы.

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