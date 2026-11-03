Дерматолог назвала три фактора более медленного старения мужской кожи

Врач Саматова: толщина кожи и гормоны влияют на появление морщин у мужчин

Здоровье

Мужская кожа может дольше сохранять упругость благодаря большей толщине, особенностям работы сальных желез и регулярному бритью. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматовенеролог и косметолог клиники «Будь Здоров» в Казани Айгуль Саматова.

По словам врача, мужская дерма примерно на 20–25% толще женской и содержит больше плотно расположенных коллагеновых волокон. Кроме того, гормоны стимулируют выработку кожного сала, которое помогает удерживать влагу и поддерживать защитный барьер кожи.

Еще одним фактором специалист назвала бритье: оно удаляет часть ороговевших клеток и может влиять на обновление поверхности кожи. Однако это не означает, что процедура гарантированно замедляет старение.

Саматова также отметила, что мужчины нередко реже используют солнцезащитные средства и чаще курят. Эти факторы способны ускорять появление морщин и разрушение коллагена, поэтому возрастные изменения зависят не только от пола, но и от образа жизни.

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