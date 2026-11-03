«Спартак» разнес «Локомотив», проблемы у «Краснодара», «Зенит» остался лидером: обзор 13-го тура РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 13-й тур. По его итогам произошли несколько перемещений в турнирной таблице, но лидерство сохранил петербургский «Зенит».

«Спартак» не заметил проблемный «Локомотив»

«Локомотив» в нынешнем сезоне испытывает серьезные проблемы после ухода ряда лидеров и необходимости перестраивать игру. Железнодорожники принимали «Спартак», разозленный поражением от ЦСКА в 12-м туре.

Красно-белые прочно захватили инициативу с первой минуты, и не слишком слаженная оборона «Локо» начала трещать. После прострела Жедсона Фернандеша мяч отскочил в ворота от Александра Руденко — автогол. А затем случился гол, после которого многие спартаковцы схватились за голову: забил защитник Виктор Парада — впервые в карьере. Причем удар получился красивым — в дальнюю девятку, полет Антона Митрюшкина оказался бесполезным. В концовке тайма Манфред Угальде с близкого расстояния переправил мяч в ворота после розыгрыша углового.

Во втором тайме «Спартак» продолжал доминировать, и Эсекьель Барко с пенальти, назначенного за снос Маркиньоса, довел счет до 4:0.

Болельщики «Локомотива» уходили со стадиона еще в перерыве, бросая на землю красно-зеленые шарфы. После игры с фанатами эмоционально общался Сергей Пиняев, заверив, что команда делает все возможное, чтобы преодолеть кризис.

«Краснодар» сенсационно сгорел «Родине»

Фото: [ ФК «Родина» ]

В полосу неудач угодил мощно стартовавший «Краснодар». «Быки» не могут победить с лета, серия без побед в РПЛ достигла семи матчей, и уже пошли слухи о возможной отставке Мурада Мусаева.

В матче с «Родиной» «Краснодар» владел преимуществом, но остроты создавал немного. Во втором тайме южане все же открыли счет после удара головой Джона Кордобы. В ответ «Родина», которая при Джонатане Альбе добавила в дисциплинированности, пошла вперед и воспользовалась ошибками защитников. Герман Онугха забил, перехватив передачу Витора Тормены, а в концовке Дуглас Аугусто срезал в свои ворота. 2:1 — «Родина» одержала вторую победу подряд и вырвалась на 12-е место.

ЦСКА унес ноги в Оренбурге

Фото: [ ФК «Оренбург» ]

«Оренбург» Ильдара Ахметзянова снова дерзко сыграл против одного из лидеров. В домашнем матче с ЦСКА уральцы были ближе к победе.

Латиноамериканская атака «Оренбурга» создавала моменты, только Дамиан Пуэбла мог забивать несколько раз. Он в конце концов и забил, вот только гол отменили из-за офсайда у партнера.

0:0 — и за этот счет армейцы должны благодарить голкипера Максима Бориско. Он второй раз подряд вышел в стартовом составе в матче РПЛ и второй раз был назван лучшим игроком. К 10 сэйвам против «Спартака» он прибавил еще шесть против «Оренбурга», второй сухой матч подряд.

«Зенит» и «Динамо» осечек не допустили

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» разгромил «Крылья Советов» (3:0). Уже в первом тайме петербуржцы дважды били пенальти — оба за игру рукой. Удар Александра Соболева отразил Никита Кокарев, а Максим Глушенков при добивании угодил в штангу.

Соболев никому не отдал мяч и при втором пенальти и на этот раз забил. Во втором тайме Соболев сделал дубль после передачи Глушенкова, а точку поставил Артем Карпукас после еще одного ассиста Глушенкова. Таким образом российское ядро «Зенита» определило исход матча.

«Динамо» обыграло «Ахмат» — 2:0. Уже на второй минуте бело-голубые повели после вратарской ошибки: Вадим Ульянов отбил дальний удар Даниила Фомина прямо в ворота. Во втором тайме Константин Тюкавин закрепил преимущество, хотя обязан был забивать еще раньше — махнул выше ворот с пяти метров.

Поражение стоило места главному тренеру «Ахмату» Станиславу Черчесову. Его заменит Ролан Гусев, который в прошлом сезоне руководил «Динамо» после отставки Валерия Карпина.

Другие матчи и турнирное положение

Фото: [ ФК «Динамо» (Махачкала) ]

У Дмитрия Кириченко пока хорошо идет в «Ростове»: команда не пропускает в четвертом туре подряд. В матче с махачкалинским «Динамо» помогло быстрое удаление у соперника, уже на 12-й минуте игру закончил Махмуджон Махамаджонов. После этого «Ростов» положил три: Алексей Миронов, Константин Кучаев и Роналдо.

«Балтика» одолела «Акрон» — 2:1. Брайан Хиль открыл счет для балтийцев, Артем Шуманский сравнял, а Иван Беликов принес победу калининградцам.

«Рубин» одержал первую победу в РПЛ под руководством Олега Кузьмина — 1:0 против «Факела». Первый мяч в России забил нападающий Эдди Сальседо.

Группа лидеров немного растянулась. «Зенит» лидирует с 30 очками, у «Динамо» — 28, у ЦСКА и «Спартака» — по 26. «Краснодар» отстал от петербуржцев уже на семь очков.

Группу «середняков» возглавил «Ростов» (18), у «Балтики» и «Оренбурга» по 17 баллов, у «Крыльев Советов» и «Рубина» — по 15. Махачкалинское «Динамо» (13) и «Родина» (12) пока вне зоны стыковых матчей. Там находятся «Акрон» (12) и «Локомотив» (11). В зону вылета неожиданно упал «Ахмат» (11), а «Факел» (6) находится там с начала чемпионата.