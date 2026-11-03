Даванков предложил запретить отказывать многодетным семьям в льготах из-за разной прописки

Депутат Московской городской думы Александр Даванков предложил запретить отказывать многодетным семьям в подтверждении их состава только из-за того, что родители и дети зарегистрированы в разных регионах России. С соответствующим обращением он выступил перед главой Минтруда Антоном Котяковым. Документ имеется в распоряжении ТАСС .

В своем письме парламентарий попросил Минтруд рассмотреть поправки, которые исключат возможность отказа в подтверждении состава многодетной семьи исключительно на основании различий в месте регистрации ее членов. По мнению депутата, для решения этого вопроса необходимо установить единые федеральные требования к оформлению соответствующего статуса.

При этом предлагаемые изменения не должны затрагивать региональные меры поддержки: субъекты России смогут сохранить собственные программы помощи многодетным семьям.

Как пояснил Даванков в беседе с ТАСС, трудности могут возникать, например, в ситуации, когда мать с детьми зарегистрирована в одном регионе, а отец — в другом. Даже если все члены семьи фактически живут вместе и ведут общее хозяйство, различия в адресах регистрации способны осложнить оформление документов и получение положенных льгот.

Депутат считает, что место регистрации само по себе не должно становиться препятствием для подтверждения состава семьи и доступа к мерам государственной поддержки. Он подчеркнул, что количество детей в семье не меняется в зависимости от того, какие адреса указаны в документах родителей.

По словам Даванкова, закрепление единого подхода на федеральном уровне позволит устранить подобные административные сложности. При этом конкретные изменения пока только предложены: для их реализации Минтруду предстоит рассмотреть инициативу и оценить возможность внесения соответствующих поправок в законодательство.

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