Уиткофф объявил даты трехсторонних переговоров по Украине
Уиткофф: переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября
Трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп состоятся в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет ТАСС.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп запланированы на 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в обсуждениях, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
По его словам, участники встречи сосредоточатся на вопросах послевоенной безопасности, снижении напряженности и гуманитарных инициативах. Также стороны намерены обсудить дальнейшие шаги, которые могут приблизить урегулирование конфликта.
Уиткофф написал в социальных сетях, что переговоры станут частью усилий президента США Дональда Трампа, направленных на завершение войны.
Ранее сообщалось, что под Киевом протестующие забросали паллетами силовиков.