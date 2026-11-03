Уиткофф объявил даты трехсторонних переговоров по Украине

Трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп состоятся в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет ТАСС .

Трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп запланированы на 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в обсуждениях, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

По его словам, участники встречи сосредоточатся на вопросах послевоенной безопасности, снижении напряженности и гуманитарных инициативах. Также стороны намерены обсудить дальнейшие шаги, которые могут приблизить урегулирование конфликта.

Уиткофф написал в социальных сетях, что переговоры станут частью усилий президента США Дональда Трампа, направленных на завершение войны.

Ранее сообщалось, что под Киевом протестующие забросали паллетами силовиков.